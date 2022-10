Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com tempo estável na região. Até a quarta-feira (26), a tendência será de dias ensolarados, sem expectativa de chuva. A partir da quinta-feira (27), a chegada de uma nova frente fria e mais o corredor de umidade que vem da Amazônia trarão de volta os temporais.

A precipitação deve seguir até o dia primeiro de novembro pelo estado de São Paulo, com intensidade forte, pois além dessa frente fria, outras áreas de instabilidade estarão atuantes na região. Confira!

Nesta segunda-feira (24) o sol predomina e há pequena chance (inferior a 30%) de pancadas de chuva isoladas à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Na terça-feira (25), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 13º.

Na quarta-feira (26) o tempo será firme, sob efeito pré-frontal, ou seja, os ventos do quadrante norte se intensificam, trazendo um ar mais quente do interior do país para a região. Máxima de 30º e mínima de 16º.

Na quinta-feira (27), áreas de instabilidade chegam à região. O dia começa com predomínio de sol e calor, mas, a partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 33º e mínima de 17º.

A previsão para a sexta-feira (28) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather