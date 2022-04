Confira previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A frente fria que atuou sobre a região no fim de semana se afastou e as instabilidades diminuem. Depois de alguns dias de tempo mais fechado e chuvoso, o sol voltou a aparecer com mais força no domingo. As temperaturas entram em elevação e a sensação volta a ser de calor. São esperadas pancadas isoladas de chuva, podendo ser moderadas a forte, até com raios, porém de forma rápida.

Entre a terça e a quarta-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste vai intensificar as instabilidades, por isso aumenta a chance de chuva na faixa leste de São Paulo.

A partir de quinta-feira, o sol volta a predominar, com calor e pancadas isoladas de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (4), o sol predomina e faz calor à tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva no fim do dia.Máxima de 29º e mínima de 17º.

A terça-feira (5) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

Na quarta-feira (6), áreas de instabilidade atuam sobre a região e o dia deve ser de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (7) o sol aparece mais e faz calor à tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva no fim do dia. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A previsão para a sexta-feira (8) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather