Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

As noites e madrugadas ainda serão frias no estado de São Paulo ao longo dos próximos dias. Durante as tardes as temperaturas seguem em gradativa elevação neste início de semana. A partir de quarta-feira (12), o avanço de uma nova frente fria muda o tempo no estado e há condição para pancadas de chuva com raios, especialmente entre a tarde de quarta-feira e a madrugada/manhã de quinta (13). Após a passagem do sistema, a entrada de ar frio de origem polar favorece a queda nas temperaturas no estado. A semana vai terminar novamente com sensação de frio.

Nesta segunda-feira (10), o ar seco atua sobre a região. O sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 24º e mínima de 13º.

A terça-feira (11) também deve ser de predomínio de sol e tempo seco, sem expectativa de chuva. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 26º e mínima de 8º.

Na quarta-feira (12), uma frente fria chega à região e a nebulosidade aumenta. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 22º e mínima de 13º.

A quinta-feira (13), deve ser de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Máxima de 22º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (14) a nebulosidade diminui, o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 23º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe