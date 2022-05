Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Desde o final da última semana, as noites e madrugadas estão sendo frias e as tardes têm sido mais amenas na região. A tendência é que esta semana comece com um pouco mais de sol, mas termine mais úmida. Quanto às temperaturas, de forma geral, ainda serão dias amenos, com noites e madrugadas frias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (9), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 22º e mínima de 15º.

Na terça-feira (10), o sol também predomina e a temperatura até sobe um pouco mais durante a tarde, mas faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 24º e mínima de 13º.

Na quarta-feira (11) deve ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 21º e mínima de 14º.

A quinta-feira (12) terá sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 24º e mínima de 14º.

A previsão para a sexta-feira (8) é de nebulosidade variável. Máxima de 23º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather