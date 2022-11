Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A presença da La Niña aumenta a frequência de frentes frias no Sul e na costa do Sudeste do Brasil ainda na primavera e no início do verão, de acordo com o site Climatempo. Com a atuação do fenômeno, não se pode desconsiderar a passagem de algum ar frio acima do normal até dezembro. No entanto, o fato de estarmos a um mês do verão, que tem início em 21 de dezembro, deixa a atmosfera sobre América do Sul naturalmente mais aquecida. Desta forma, um frio intenso como o do início de novembro é muito pouco provável que atinja o País. Em São Paulo, há expectativa de mudança brusca de temperatura na quarta-feira (23).

Nesta segunda-feira (21), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima 30º e mínima de 15º.

A terça-feira (22) amanhece com sol. À tarde a temperatura entra em elevação, a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 31º e mínima de 17º.

Na quarta-feira (23), há alerta para mudança brusca de temperatura, por conta de áreas de instabilidade que atuam sobre a região. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (24) a expectativa é de tempo chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Máxima de 23º e mínima de 18º.

Na sexta-feira (25) o clima segue instável, com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather