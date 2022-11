Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A de semana deve ser quente a abafada, com a presença do sol e pancadas de chuva. As temperaturas seguem altas, mesmo com a chuva.

Nesta segunda-feira (14) o sol aparece entre nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A previsão para a terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 15º.

Na quarta-feira (16) o sol predomina Não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 12º.

A quinta-feira (17) deve ser de sol entre poucas nuvens e calor. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Para a sexta-feira (18), a previsão é de sol com poucas nuvens. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather