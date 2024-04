Terminam nesta semana as inscrições para concurso com público em Bragança Paulista

Terminam na próxima quinta-feira (2) as inscrições para um concurso público da prefeitura de Bragança Paulista, que oferece salários até R$ 6,6 mil, dependendo do cargo (confira a lista completa mais abaixo).

De acordo com o edital do concurso, são oferecidas 23 vagas, com opções para pessoas que tenham ensino fundamental completo, ensino médio e também oportunidades para quem tem ensino superior.

(Imagem Ilustrativa de Nguyen Dang Hoang Nhu por Unsplash)

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organizadora do concurso.

A taxa de inscrição varia de R$ 56 a R$ 98, conforme o cargo. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 26 de maio de 2024. O edital completo está disponível no site.

Veja a lista completa de cargos, salários e taxas:

Advogado Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.636,16 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Arquiteto Júnior – 02 vagas – Salário R$ 6.636,16 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Engenheiro Civil Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.636,16 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Advogado do SUAS – 01 vaga – Salário R$ 3.754,81 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Cuidador Social – 03 vagas – Salário R$ 2.252,89 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Entrevistador Social – 02 vagas – Salário R$ 2.252,89 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Orientador Social – 03 vagas – Salário R$ 2.252,89 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Auxiliar de Serviços Escolares – 01 vaga – Salário R$ 2.155,25 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Bibliotecário Júnior – 01 vaga – Salário R$ 3.238,18 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Cozinheiro – 01 vaga – Salário R$ 2.061,15 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Encanador – 01 vaga – Salário R$ 2.320,47 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Fiscal de Obras Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.162,16 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Fiscal de Posturas Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.162,16 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Fonoaudiólogo Júnior – 01 vaga – Salário R$ 3.238,18 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Pintor – 01 vaga – Salário R$ 2.155,25 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Terapeuta Ocupacional Júnior – 01 vaga – Salário R$ 3.238,18 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Zelador – 01 vaga – Salário R$ 2.155,25 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Fonte: G1.globo.com