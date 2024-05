Prefeitura de Atibaia realiza fumacê contra o Aedes aegypti no Alvinópolis

Nesta segunda-feira (20), a partir das 17h, a Prefeitura de Atibaia realizará uma operação de fumacê na região que abrange desde a Avenida São Paulo até a Rua Benedito Cirineu Mendes. A iniciativa faz parte das ações contínuas de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A escolha do horário das 17h para a aplicação do inseticida se deve à maior eficácia do produto nesse período do dia, quando os mosquitos estão mais ativos. A Prefeitura reforça que o fumacê é uma medida essencial para reduzir a população de mosquitos adultos e, consequentemente, minimizar os riscos de surtos dessas doenças.

Orientações

Para garantir a eficácia e a segurança do fumacê, os moradores das áreas que receberão o tratamento podem realizar algumas precauções:

Mantenha portas e janelas abertas durante a passagem do veículo de fumacê para permitir que o inseticida entre nas residências e atue nos focos do mosquito;

Cubra alimentos e utensílios de cozinha para evitar contaminação;

Proteja animais de estimação, mantendo-os em locais abrigados durante a aplicação;

Evite exposição direta ao fumacê; se possível, permaneça dentro de casa durante a aplicação.

Operação no Jardim Imperial

Na última semana, o fumacê foi realizado no bairro Jardim Imperial, onde os agentes de saúde percorreram um total de 17 km. A ação foi bem-sucedida e faz parte de um esforço contínuo para cobrir todas as áreas críticas da cidade.

Não deixe água parada

A Secretaria de Saúde de Atibaia lembra que, além do fumacê, é fundamental que cada cidadão faça a sua parte na luta contra o Aedes aegypti. Medidas simples, como eliminar recipientes que acumulam água, manter calhas limpas e tampar caixas d’água, são essenciais para evitar a proliferação do mosquito.

A Prefeitura de Atibaia ressalta a importância de denunciar possíveis focos de dengue e escorpiões por meio dos canais oficiais. Para casos de dengue, a Ouvidoria da Saúde está disponível pelo telefone (11) 4414-3344 (WhatsApp).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia