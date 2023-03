Vigilância Ambiental realiza mutirão contra a dengue em bairros da cidade

A Prefeitura de Atibaia realizou mutirão contra a dengue nos bairros Alvinópolis, Jardim Alvinópolis e Atibaia Jardim, no dia 25 de fevereiro, e, conforme Análise de Densidade Larvaria (ADL) feita pela Vigilância Ambiental, foi constatado alto número de focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Mais de 80 pessoas, entre agentes da saúde e voluntários de outras secretarias da Prefeitura, visitaram casa a casa, orientando a população para que evite água parada em qualquer recipiente. A melhor forma de prevenir a dengue é impedir a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da doença e também de Zika e Chikungunya.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante o mutirão, os moradores também foram informados de que podem descartar todo material sem utilidade por meio do caminhão “CataTreco” para recolhimentos dos descartes. Na ação do dia 25 de fevereiro, 1.940 quilos foram retirados pela SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia.

Depois do mutirão nos bairros Alvinópolis, Jardim Alvinópolis e Atibaia Jardim, a Vigilância Ambiental está preparando mais visitas casa a casa para este mês de março, em outras regiões, para erradicar possíveis focos de dengue – lugares com água acumulada que podem virar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Com o período de calor e as chuvas – condições climáticas mais favoráveis à proliferação do Aedes – a Secretaria de Saúde reforça a importância das vistorias de prevenção e controle desenvolvidas pelos agentes para garantir a segurança dos moradores, solicitando a colaboração dos munícipes no trabalho de combate ao mosquito e de prevenção à dengue.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia