Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O estado de São Paulo começou outubro de 2023 com muita chuva. Mudanças na circulação de ventos nos níveis mais elevados da atmosfera e a intensificação de uma Baixa pressão atmosférica na costa paulista, geraram grandes áreas de instabilidade sobre a região, com chuva forte e volumosa no leste do estado.

Para esta segunda-feira (2), a previsão é de muita nebulosidade, mas com períodos de sol durante a tarde. O período da manhã ainda deve ser com predomínio de céu nublado e há possibilidade de garoa.

A terça-feira (3) e a quarta-feira (4) serão com sol, calor e pancadas de chuva à tarde e à noite. No entanto, uma nova frente fria vai chegar ao litoral paulista na quarta-feira (4). Por isso, na quinta-feira (5), a região de Atibaia volta a entrar em alerta para chuva forte e volumosa. Mais pancadas de chuva são esperadas para sexta-feira (6).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (2) deve ser de céu nublado de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva. A temperatura não sobe muito. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A previsão para a terça-feira (3) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 30º e mínima de 16º.

A expectativa para a quarta-feira (4) é de predomínio de sol pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva que se estendem até a noite. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (5), novas áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 17º.

A sexta-feira (6) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather