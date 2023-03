Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera fortaleceu os temporais em São Paulo nos últimos dias. A partir de quarta-feira (15), essa condição sofrerá uma alteração no padrão, inibindo a formação de nuvens mais pesadas de chuva. Ainda assim, a influência dos ventos úmidos soprando do mar, mantém a possibilidade de chuvas rápidas, passageiras e com baixos volumes, ou seja, uma situação bem diferente dos últimos dias. A previsão é de mais sol do que chuva até o fim de semana.

Até o sábado (18), a tendência é de que as temperaturas fiquem amenas e os ventos marítimos não deixem o calor intenso se fazer presente no estado paulista. O tempo fica mais aberto, com predomínio de sol, mas há previsão de chuva isolada no decorrer do dia.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (15) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A previsão para a quinta-feira (16) também é de predomínio de sol pela manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva e à noite o céu fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A sexta-feira (17) deve ser de predomínio de sol, com possibilidade de pancadas de chuva rápidas à tarde. Máxima de 28º e mínima de 15º.

No sábado (18), o sol também deve predominar, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Para o domingo (19) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather