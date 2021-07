Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O avanço de uma intensa massa de ar frio de origem polar derrubou as temperaturas na região e a madrugada desta quarta-feira foi de muito frio. A previsão dos meteorologistas é que a temperatura deve continuar baixa nos próximos dias, com tendência para bater recordes, tanto de temperatura mínima quanto de máxima.

Nesta quarta-feira (30), depois da madrugada fria e com presença de chuviscos, o tempo melhora, e o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia. Ainda assim, a sensação geral deve ser de frio. Máxima de 18º e mínima de 5º.

Na quinta-feira (1), o sol também predomina, mas a massa de ar polar mantém as temperaturas baixas. Máxima de 21º e mínima de 5º.

A sexta-feira (2) deve ser de sol o dia todo sem nuvens. A temperatura sobe um pouco à tarde, mas a noite será de tempo aberto e frio. Máxima de 24º e mínima de 7º.

No sábado (3), a temperatura entra em ligeira elevação. Máxima de 24º e mínima de 9º.

O domingo (4) deve ser mais um dia seco e frio. Máxima de 22º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather