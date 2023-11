Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Na última sexta-feira (3), uma frente fria associada a um ciclone extratropical ocasionou transtornos no estado de SP. A força do vento derrubou árvores, interditando ruas e avenidas, e ainda colaborou com a queda de energia em diversos pontos do estado.

Nesta semana, a tendência é de predomínio do sol sobre o território paulista. Uma área de alta pressão atmosférica vai impedir a formação de nuvens carregadas sobre todo o estado.

Apenas na quinta-feira (9) é que o cenário muda em todo o estado. O dia começa com sol, mas há previsão de chuva a partir da tarde.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (6) será de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura fica amena à noite. Máxima de 24º e mínima de 11º.

A terça-feira (7) também será de predomínio de sol, sem previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 12º.

A quarta-feira (8), deve ser de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 31º e mínima de 14º.

Na quinta-feira (9), novas áreas de instabilidade chegam à região. O dia começa com predomínio de sol, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 17º.

A sexta-feira (10) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 31º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather