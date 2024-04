Tradicional visita à Pedra Grande no dia 1º de maio terá operação especial

Se você pretende passar o feriado de 1º de maio na Pedra Grande, é importante conhecer as regras e os horários de visitação. A Fundação Florestal informa que os acessos por trilha e pela estrada estarão fechados no período noturno e não será permitida a permanência de visitantes fora do horário de funcionamento, que será das 6h30 às 18h na entrada pela Estrada da Pedra Grande – com fechamento do acesso às 17h30 – e das 6h30 às 16h na entrada da Trilha da Minha Deusa (com retorno até as 17h30).

Pedra Grande Atibaia (Foto: Atibaia.com.br)

Mesmas regras dos últimos anos

Responsável pela gestão do Monumento Natural Estadual (MONA) Pedra Grande e do Parque Estadual do Itapetinga, a Fundação Florestal ressalta que não é permitido acampar ou pernoitar na área da Pedra Grande e arredores, o que inclui os acessos pelas trilhas e pela estrada. Essas medidas foram realizadas nos últimos anos e não foram registrados incidentes na tradicional visita de 1º de maio à Pedra Grande.

Proteção da biodiversidade

As medidas, previstas no Plano de Uso Público da unidade de conservação, visam proteger a biodiversidade existente ao promover um bom uso dos atrativos naturais, atitude fundamental para diminuir o impacto provocado pela visitação.

Segurança

Agentes da Fundação Florestal, Polícia Militar Ambiental e Polícia Militar atuarão em conjunto com a Prefeitura de Atibaia e a Guarda Civil Municipal (GCM) para realizar uma operação especial de controle e monitoramento da área entre os dias 30 de abril e 1º de maio. A ação procura oferecer orientações aos visitantes, promover o respeito às regras e garantir a segurança no local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia