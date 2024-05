No próximo dia 25 de maio, às 19h, o Teatro Carlos Gomes, em Bragança Paulista, recebe, em única apresentação, o espetáculo “Oswaldo de Camargo, entre o frio e a música”. O show é uma homenagem em forma de arte e diálogo ao poeta, escritor e jornalista que dá nome à Praça da Poesia. Oswaldo de Camargo é um Griô que vem espalhando suas memórias, experiências e cultura há mais de seis décadas. O show é uma reverência a um grande mestre.

Espetáculo “Entre o Frio e a Música” homenageia poeta Oswaldo de Camargo (Foto: Rodrigo Fonseca)

O espetáculo retrata a profunda relação e ligação entre Oswaldo de Camargo e a música. No show, ele relembra aquelas que marcaram a infância, uma memória afetiva que abraça lembranças familiares. Desde a entrada no Preventório Imaculada Conceição, instituição destinada a crianças órfãs, que existiu em Bragança Paulista, a educação formal na área, as décadas como organista da Irmandade do Rosário, o extenso acervo cultural composto por livros, obras de arte e inúmeras partituras.

O show

Além das canções escolhidas por Oswaldo de Camargo, o repertório traz a composição derivada do poema “Antigamente”. A canção homônima foi musicada e será interpretada, ao vivo, por Marcos Munrimbau, filho de Oswaldo. As demais canções serão apresentadas por banda formada por artistas negros: Allan Abbadia no trombone, Anderson Ramos, no piano, Lua Bernardo no contrabaixo, Mauricio Paz no violão e bandolim, Renato Pereira no violino e voz de Edinho Silva. Registrado em audiovisual, o espetáculo fará parte do documentário de mesmo nome, “Oswaldo de Camargo, entre o frio e a música”, que trará, ainda, relatos do homenageado, em forma de entrevista, sobre sua trajetória.

Os ingressos gratuitos serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Cultura a partir do dia 23 de maio, das 8h às 18h, na recepção do Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid.

O homenageado

Oswaldo de Camargo nasceu em Bragança Paulista em 1936. É jornalista, com carreira no jornal O Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde, onde foi revisor, resenhista literário e redator, entre os anos de 1955 a 1994. Participou da chamada Imprensa Negra, como chefe de redação do jornal alternativo O Novo Horizonte e das revistas Níger e Abertura.

Em 1978, em São Paulo foi um dos iniciadores do Quilombhoje, grupo de escritores negros que há mais de 40 anos publica os Cadernos Negros, dedicados à divulgação de contos e poemas de conteúdo afro-brasileiro. Foi, por vários anos, conselheiro do Museu Afro Brasil.

Serviço

Oswaldo de Camargo, entre o frio e a música

25 de maio – 19h

Teatro Carlos Gomes, Bragança Paulista

Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro

Retirada de ingresso gratuito a partir do dia 23, das 8h às 18h no mesmo endereço.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa