Espetáculo Novo Tempo com o Coro Cênico Intermusic Atibaia acontece nesta terça-feira (6)

A programação cultural de Natal de Atibaia continua nesta semana. Nesta terça-feira (6), a Intermusic Escola de Música convida a população a prestigiar o Grande Coral Virtual Especial de Fim de Ano, iniciativa que busca valorizar a cultura musical local em época natalina.

A apresentação será às 20h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), como parte do espetáculo “Novo Tempo”, do Coro Cênico Intermusic Atibaia, e contará com a participação virtual, por telão no palco do Cine Itá, do Grande Coral Virtual.

A partir de sexta-feira (9) o Lago do Major estará com iluminação e decoração especiais de Natal. Uma árvore de 20 metros de altura enfeitará o local, que também contará com estrela e caixas de presentes iluminadas, além de árvores naturais com luzes.

Confira a programação cultural completa do Natal 2022 em Atibaia:

Dia 03 – Apresentação do teatro “A Fábrica dos sonhos” – em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 17h

Início da recepção das crianças pelo Papai Noel – dentro do Centro Cultural André Carneiro – 18h30

Dia 06 – Espetáculo Novo Tempo com o Coro Cênico Intermusic Atibaia – Cine Itá Cultural – 20h

Dia 10 – Cantata de Natal – Atipalhaços – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 19h30 (sujeito a alteração)

Dia 11 – Apresentação da Corporação Musical 24 de Outubro – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 18h

Dia 15 – Cantata de Natal FAMA – Casarão Julia Ferraz – 20h

Dia 16 – Apresentação de Coreografias da Melhor Idade – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 19h30

Dia 17 – Apresentação de Raízes do Catira, às 18h30 | Grupo Raízes de Atibaia, às 19h30 – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro

Dia 18 – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – OVBA – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 18h

Dia 20 – Concerto de Fim de Ano da APROMUS (Associação Pró Música Orquestral e Coral) – Cine Itá – 20h

Dia 21 – Teatro “Um pedido de Natal” – Teatro ARTAUD – Cine Itá, às 20h, com entrada social, podendo trocar o ingresso por um brinquedo novo/em bom estado a partir do dia 5 de dezembro e até o dia 20, no local da apresentação (Cine Itá). Os brinquedos serão distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

De 03 a 23 de dezembro: Papai Noel no Centro Cultural André Carneiro – 19h às 22h

*Programação cultural sujeita a alterações

Endereços da programação cultural

Centro Cultural André Carneiro – Rua José Lucas, nº 28, Centro

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

Lago do Major – Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 409, Centro

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia