Confira a programação desta semana no “Natal Iluminado” em Atibaia

Lançada no último dia 3, a programação do “Natal Iluminado” em Atibaia segue até 23 de dezembro, com atrações culturais que prometem fascinar adultos e crianças, irradiando a magia do Natal. As luzes e enfeites natalinos decoram os tradicionais pontos da cidade, adornando as igrejas da Matriz e do Rosário, incluindo a Praça Guilherme Gonçalves, Calçadão, praça e coreto do Centro Cultural André Carneiro – onde foi montado um bonito presépio –, Fórum da Cidadania, praça do Mercado Municipal, Fundo Social de Solidariedade e Lago do Major, que exibe uma vistosa árvore de 26 m de altura.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Depois de um período de home office, Papai Noel está de volta ao trabalho presencial e até o dia 23 de dezembro, o maior símbolo do Natal estará na Praça da Matriz.

Confira a programação:

Dia 21 – Apresentação dos Filmes e rodas de conversa – Cine Itá – 19h

“Pedra Grande Doc” de Daniel Choma e Tati Costa.

“O Aviador” de Felipe Rafaelli.

“O Chamamento” de Ian Iordanu.

Dia 23 – Intervenção Artística Super Heróis da Fé – Praça da Matriz – 19h

Dia 23 – Auto de Natal – Praça da Matriz – 19h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia