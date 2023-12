Programação de Natal segue nos próximos dias em Atibaia

A programação de Natal em Atibaia tem Papai Noel e carrossel na Praça da Matriz, Estação Natal no Fundo Social de Solidariedade e apresentação do Coral Bel Canto no Cine Itá Cultural, além do início das festividades do Ciclo Natalino no dia 25 de dezembro.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Começou na terça (19), no Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, a Estação Natal, evento que reúne músicas de estilos variados, teatro, gastronomia e solidariedade em um cenário decorado com sonho e fantasia para encantar adultos e crianças.

As oportunidades de tirar fotos com o Papai Noel, registrando momentos especiais, e também de contribuir com os projetos e entidades assistenciais que participam da festa comercializando alimentos tornam a Estação um programa perfeito para celebrar o Natal com a família e os amigos. A festa vai até 22 dezembro, sempre das 18h às 23h, e a programação completa está disponível no perfil do Fundo Social no Instagram e no Facebook.

E por falar no Bom Velhinho, ele continua recebendo pedidos, desejos e cartinhas até sexta-feira (22), das 18h às 21h, na Casa do Papai Noel da Praça da Matriz. Em meio a uma decoração espetacular, o carrossel gratuito em frente ao Centro Cultural André Carneiro também segue fazendo a alegria da criançada das 18h às 22h. Além do Fundo Social e da Praça da Matriz, enfeites e árvores de Natal fascinam pessoas de todas as idades no Complexo Santa Clara e nas praças do Mercado Municipal e da Santa Casa.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Na sexta (22), às 20h, o Coral Bel Canto sobe ao palco para embalar a plateia com o clima de alegria e esperança desta época do ano, trazendo clássicos do repertório natalino em uma performance que promete emocionar os espectadores. Os ingressos, no máximo dois por pessoa, poderão ser retirados gratuitamente já nesta quarta, dia 20, das 8h às 17h, ou no dia da apresentação, na bilheteria do Cine Itá.

No dia 25 de dezembro, começam as festividades do Ciclo Natalino, uma tradição com quase 270 anos de história, carregada de simbolismo, fé e esperança. A cerimônia de Levantamento dos Mastros com as bandeiras de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário dá início ao ciclo, às 14h30 do Dia de Natal, em frente à Igreja do Rosário.

No dia 26, acontece a Alvorada às 6h, no dia 27, louvor de Nossa Senhora do Rosário e, no dia 28, as Congadas que homenageiam São Benedito. As festas se encerram com o Descimento dos Mastros no dia 7 de janeiro de 2024, às 15h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia