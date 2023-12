Concurso de decorações de Natal para residências de Atibaia segue com votação

Quem ainda não votou no concurso que vai eleger a residência com a decoração de Natal mais bonita de Atibaia pode participar da votação popular até a próxima terça-feira, dia 26 de dezembro. Desde o dia 13 deste mês a população pode votar neste link, escolhendo entre 19 residências inscritas aquela com a decoração de Natal que se destaca. Conforme a Secretaria de Turismo, em apenas uma semana de concurso já foram registrados mais de 700 votos nas residências decoradas por toda a cidade.

(Imagem Ilustrativa de Svetozar Cenisev por Unsplash)

O concurso busca premiar a beleza das decorações nas residências, bem como a criatividade dos munícipes ao enfeitá-las, incentivando a atmosfera encantadora e envolvente própria desta época festiva do ano. As dez ornamentações mais votadas serão encaminhadas a uma comissão julgadora, que definirá os grandes vencedores.

O prêmio para o primeiro colocado será uma diária com pensão completa para dois adultos e duas crianças de até 12 anos no Eldorado Atibaia Eco Resort. Quem ficar na segunda posição ganhará um Day Use no Pedra Grande Adventure Park (para duas pessoas). Já o terceiro lugar terá direito a um almoço no Restaurante 2 Lagos, também para duas pessoas.

Na avaliação da Secretaria de Turismo de Atibaia e da Comissão Organizadora do concurso, a iniciativa está superando as expectativas iniciais, seja pela grande quantidade de votos (705 até esta quarta-feira, dia 20) registrados em poucos dias, e logo na primeira edição do concurso, seja pelo número expressivo de participantes, um total de 19 residências inscritas – marca que supera a projeção do Executivo para uma novidade no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o concurso de decorações de Natal está sendo desenvolvido pela primeira vez no município e, levando em conta experiências de outras cidades, a Pasta tem a convicção de que campanhas de decoração residencial criam condições para que moradores e turistas circulem em áreas do município que não são contempladas pela decoração natalina turística, o que contribui para uma melhor distribuição dos gastos de fim de ano da população, turbinados pelo décimo terceiro salário.

Realizada pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e pelo Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (ARC&VB), a iniciativa tem apoio da Secretaria de Turismo da Prefeitura e da Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA).

Participe votando e compartilhando, com vizinhos, amigos e toda a comunidade, a alegria e o espírito natalinos!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia