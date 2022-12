Ciclo Natalino volta em 2022, espalhando tradição e cultura em Atibaia

O Ciclo Natalino está de volta em Atibaia. Após dois anos sem saírem às ruas, as Congadas retornam para ocupar seus espaços dentro da tradição e cultura da cidade. No dia 25 de dezembro começam as festividades com uma programação repleta de simbolismos, misturando povos, crenças e costumes em um período marcado pela fé, pela esperança e pelo amor cristão.

Ciclo Natalino (Foto: Prefeitura de Atibaia)

No dia 25, às 16h, em frente à Igreja do Rosário, haverá o levantamento dos mastros de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, quando fiéis poderão escrever seus pedidos ou agradecer suas graças deixando-os aos pés dos mastros.

Nos dias 27 e 28 de dezembro o Ciclo Natalino, uma tradição de mais de 260 anos em Atibaia, prossegue seus festejos com a Alvorada, momento muito especial para os congos que manifestam toda a sua fé e amor à tradição em cantos, rezas e danças aos pés do Santo Cruzeiro. A devoção e o louvor a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito continuam nas cerimônias e festejos ao longo dos dois dias de festa, tendo a participação especial da Banda 24 de Outubro nas procissões ao final do dia. Nos dias 27 e 28 serão realizados ainda cortejos, missas e procissões, sendo no dia 27 comemorado o dia de Nossa Senhora do Rosário e, no dia 28, o de São Benedito, dentro das tradições do Ciclo Natalino de Atibaia. Nesses dias, as Congadas Azul, Rosa, Verde e Vermelha espalham tradição, fé e alegria pelas ruas da cidade.

Os festejos e manifestações de fé e de religiosidade que compõem o Ciclo Natalino acompanham a história de Atibaia e se mantêm vivos por sua importância cultural e folclórica. Atibaia tem o privilégio de contar com essa identidade cultural, com quatro grupos ativos de congadas que trazem os seus saberes de devoção aos jovens e crianças e a todos aqueles que têm a sensibilidade para apreender o significado de uma manifestação popular tradicional. É o ensinamento dos velhos mestres em meio a novos tempos. Novas gerações com novos sonhos e anseios, mas que, ainda assim, escutam o que diz a tradição.

Programação Ciclo Natalino 2022:

25/12

16h – Levantamentos dos mastros de N. S. Rosário e São Benedito e Procissão do Senhor Menino – Concentração na Rua Castro Fafe a partir das 14h e saída para a Praça do Rosário, às 15h30

27/12

6h Alvorada – Dia de N. S. do Rosário – Matriz – Rosário – Santo Cruzeiro

9h30 Cortejo Matriz – Rua José Lucas – Igreja do Rosário

10h Missa – Igreja do Rosário

18h Cortejo Matriz – Rua José Lucas e Rosário

19h Missa – Igreja do Rosário

20h Procissão – Igreja do Rosário e ruas do centro

28/12

6h Alvorada – Dia de São Benedito Matriz – Rosário – Santo Cruzeiro

9h30 Cortejo Matriz – Rua José Lucas e Igreja do Rosário

10h Missa – Igreja do Rosário

18h Cortejo – Matriz – Rua José Lucas – Rosário

19h Missa – Igreja do Rosário

20h Procissão de São Benedito e Proclamação dos Festeiros de 2023 – Igreja do Rosário e ruas do centro

21h Reinado de São Benedito pela rua José Lucas até a Matriz – Praça do Rosário para a Igreja Matriz

08/01/23

16h Descimento dos Mastros e cortejo até a casa dos Festeiros dos Mastros – Praça do Rosário

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia