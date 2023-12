Fundo Social de Solidariedade promove Estação de Natal de 19 a 22 de dezembro

O clima natalino de alegria e esperança que tomou conta de Atibaia ganhará um reforço muito especial a partir desta terça-feira, dia 19 de dezembro, quando começa a Estação de Natal, evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, com apoio cultural da Arello Music Studio e do Projeto Educando com Música e Cidadania. A festa, um programa perfeito para reunir a família e os amigos, vai até o dia 22 dezembro, sempre das 18h às 23h.

(Imagem: Divulgação)

O Fundo Social, um dos pontos da cidade que está brilhando com a decoração de Natal, além de um cenário de sonho e fantasia, oferece ainda a oportunidade de ajudar as entidades assistenciais e projetos que participam do evento comercializando alimentos: Casa de Passagem; Atalaia; Asilo São Vicente de Paula; Curumim; Núcleo de Inclusão Produtiva; Abrapec; Consciência Solidária e APAE.

Fotos com o Papai Noel para registrar momentos de celebração que prometem ser especiais e atrações culturais variadas completam a programação que busca envolver adultos e crianças na magia do Natal. MPB, pop rock, peça teatral e sertanejo raiz, compõem a programação cultural, que já começa animada no dia 19, às 19h, com a apresentação da Fanfarra Municipal de Atibaia – FAMA.

No dia 20, também às 19h, Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa sobem ao palco, levando o melhor da MPB. No dia 21, é a vez do pop rock com o Duo Cinco de Julho, às 20h. Às 19h30, a peça teatral “3 Rainhas Magas” é a primeira atração do dia 22, que ainda tem muito sertanejo raiz com Rike Viola, às 20h, e Agatha Pinheiro, às 21h.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Av. Jerônimo de Camargo, nº 3890, Centro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia