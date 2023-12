Papai Noel dos Correios: como adotar uma cartinha de Natal

O prazo para adoção de uma cartinha na campanha ‘Papai Noel dos Correios’ termina na próxima sexta-feira (15). Segundo os Correios, apenas cerca de 37% das cartinhas enviadas na campanha foram adotadas até a última sexta (8).

A campanha, que existe há 34 anos, tem como objetivo possibilitar que crianças de baixa renda do país possam ganhar e receber presentes de Natal.

Cartinhas com o presente desejado são escritas por crianças de até 10 anos ou matriculadas até o 5° do ensino fundamental e disponibilizada no site dos Correios.

A partir disso, pessoas e empresas do país podem escolher as cartinhas para comprar o presente desejado pela criança e realizar o sonho dela – entenda melhor abaixo.

No interior de São Paulo, as cartinhas podem ser adotadas até o dia 15 de dezembro. Os presentes podem ser enviados até o dia 18 de dezembro.

As cartas podem ser adotadas fisicamente, nas agências participantes, ou por meio do site. A entrega dos presentes, por sua vez, só pode acontecer nas agências participantes.

Como adotar uma carta

Para adotar uma cartinha, basta se dirigir a uma unidade dos Correios participante da ação ou acessar o site da campanha.

Clique em ‘adotar agora’ Escolha a cartinha com o pedido que quer realizar Prepare o presente, embrulhando-o e colocando etiqueta Entregue o presente no ponto de coleta de sua preferência

No site, tem como consultar todos os pontos de entrega disponíveis

A postagem dos presentes é bancada pelos Correios e deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega participante mais próximo do padrinho ou da madrinha.

O presente precisa estar muito bem embalado e identificado com o código, até o dia 18 de dezembro.

Como enviar uma carta

As cartinhas devem ser manuscritas. O envio também pode ser feito das duas maneiras: presencialmente nas agências participantes ou pelo site.

Para enviar as cartinhas pelo site, é preciso fotografá-las de maneira que seja possível entender o conteúdo escrito. As cartas que atendem aos critérios estabelecidos são disponibilizadas para adoção.

Não são permitidas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios também podem ser consultados no site.

