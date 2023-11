Atibaia anuncia premiação do Concurso de Decorações de Natal para residências

Vem aí o Concurso de Decorações de Natal para residências em Atibaia! A ação, realizada pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e o Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (ARC&VB), com o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, e da Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), concederá premiações aos três primeiros colocados.

O 1º prêmio é uma diária no Eldorado Atibaia Eco Resort para dois adultos e duas crianças de até 12 anos, com pensão completa; o 2° prêmio é um Day Use no Pedra Grande Adventure Park para duas pessoas; e o 3° prêmio é um almoço no restaurante 2 Lagos para duas pessoas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As inscrições para o Concurso de Decorações de Natal estarão abertas a partir de 20 de novembro, e seguem até 10 de dezembro, oferecendo oportunidade para os moradores espalharem luzes e cores para celebrar o Natal.

O período do concurso em que as decorações serão apreciadas e avaliadas será de 11 de dezembro de 2023 até 6 de janeiro de 2024. A votação popular será pela internet, entre os dias 13 e 26 de dezembro, e as dez decorações mais votadas serão encaminhadas para uma comissão julgadora, que definirá os grandes vencedores.

Vale ressaltar que não há restrições criativas, os participantes estão liberados para elaborar as decorações com base no próprio estilo e inspiração do Natal. Entretanto, será válido apenas para residências. O Concurso de Decorações de Natal é uma oportunidade para os moradores mostrarem sua criatividade e explorarem o espírito natalino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia