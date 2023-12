Clima natalino toma conta de Atibaia com Papai Noel, carrossel e programação especial

O clima natalino já tomou conta da Praça da Matriz em Atibaia, com luzes, decoração e atividades especiais para toda a família. Todos os dias, até 22 de dezembro, das 18h às 21h, o bom velhinho, o icônico Papai Noel, está presente, espalhando alegria e distribuindo sorrisos às crianças e adultos que visitam o local.

Uma das grandes novidades deste ano é a instalação de um carrossel gratuito, proporcionando momentos mágicos para as crianças. O carrossel, destinado preferencialmente a crianças de até 11 anos, funciona das 18h às 22h. Uma experiência encantadora que promete alegrar ainda mais o clima festivo da cidade.

Para garantir a segurança dos pequenos, é obrigatório que crianças com até 3 anos estejam acompanhadas por um responsável durante o passeio no carrossel. Essa medida visa proporcionar momentos de diversão segura e tranquila para todas as famílias que participam das festividades natalinas na Praça da Matriz.

As luzes decorativas que iluminam a praça transformam o local em um ambiente acolhedor e festivo. A combinação do brilho das luzes, da presença do Papai Noel e da diversão garantida no carrossel tornam a Praça da Matriz o destino ideal para celebrar o espírito natalino em Atibaia.

Quem pensou que o Papai Noel ficará apenas em um lugar, enganou-se. Outra grande novidade deste ano é que o bom velhinho percorrerá as ruas centrais da cidade nos dias 8, 15 e 22 de dezembro, das 18h às 21h.

Chegada do Papai Noel no Complexo Santa Clara

No próximo dia 5 de dezembro, a magia do Natal tomará conta do Complexo Santa Clara, a partir das 19h, com a chegada do Papai Noel. O evento promete encantar crianças e adultos, transformando o local em um cenário mágico repleto de emoções. É a oportunidade de as crianças abraçarem o bom velhinho e, é claro, fazerem os pedidos tão especiais!

Além da tão esperada iluminação, o público poderá conferir a apresentação do coral Madrigal de Natal, composto por quatro cantores e um pianista, com os emocionantes clássicos natalinos.

O Complexo Santa Clara também receberá o Papai Noel nos dias 10 e 17 de dezembro, das 18h às 21h.

Programação natalina

No dia 6 de dezembro, a partir das 19h, o público poderá assistir à apresentação da Corporação Musical 24 de Outubro, no Coreto Sílvio Caldas, que fica na praça Aprígio de Toledo (Mercadão), com a presença do Papai Noel para fazer a alegria das crianças. Já no dia 11, às 19h, a Casa de Cultura Jandira Massoni (localizada no andar superior da Biblioteca Municipal do Centro) será palco do espetáculo de encerramento de ano do Grupo Raízes de Atibaia e alunos.

Anote na agenda: dia 14, às 20h, as ruas centrais da cidade ficarão ainda mais encantadoras com a “Parada de Natal”, com a apresentação da “A Grande Banda”, composta pela Fanfarra Municipal de Atibaia e Faminhas, saindo da Praça Miguel Vairo (Santa Casa), passando pelas ruas Benedito Almeida Bueno, José Pires, Tomé Franco, José Inácio, José Alvim, Olímpio da Paixão e finalizando na Praça Claudino Alves (Matriz).

No dia 19, acontece a apresentação da Associação Pro Musica Orquestral e Coral (APROMUS), no Cine Itá Cultural, sendo necessário retirar ingressos (máximo de dois por pessoa) a partir do dia 18, das 8h às 17h. E, no dia 22, às 20h, apresentação do Coral Bel Canto, também no Cine Itá (ingressos dia 20, das 8h às 17h, e dia 22, a partir das 14h).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia