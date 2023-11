Abertura do Natal na Matriz acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 19h30

Atibaia se prepara para entrar no clima natalino com a abertura oficial do Natal na Praça da Matriz, marcada para esta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h30, com a chegada do Papai Noel e a apresentação da Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA).

O Papai Noel marcará presença diariamente na Praça da Matriz, das 18h às 21h, durante toda a temporada festiva (até o dia 22 de dezembro), dando a oportunidade para as crianças entregarem suas cartinhas e compartilharem seus desejos diretamente com o personagem mais icônico do Natal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A praça da Matriz já está com uma grande árvore iluminada no ponto central. Outra novidade é a presença de um carrossel para as crianças poderem se divertir gratuitamente, em frente ao Centro Cultural André Carneiro.

Quem passa pelo Lago do Major já pode ver um grande pinheiro de Natal de 26 metros, todo iluminado, além de muitas luzes espalhadas pelas ruas, entre outras atrações.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No Fundo Social de Solidariedade há uma cascata de microlâmpadas, um arco iluminado e uma árvore de cerca de 9 metros. E a Igreja do Rosário conta com holofotes e microlâmpadas nos coqueiros naturais.

Cada símbolo do Natal tem seu significado. A árvore simboliza vida e esperança; a estrela guiou os três reis magos até o local do nascimento de Jesus e representa o caminho e o sentido da humanidade; o Papai Noel é o símbolo natalino de bondade e altruísmo; a guirlanda é um sinal de boas-vindas, enquanto as luzes têm um significado simbólico de esperança, alegria e renovação.

Todos esses símbolos estão representados na decoração de Atibaia, deixando a cidade mais iluminada e encantada com a magia do Natal!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia