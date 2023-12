Agenda Atibaia tem programação de Natal até o dia 22 de dezembro

Envolvida pela atmosfera de sonho e fantasia, esta edição da Agenda Atibaia traz a programação do fim de semana, estendendo-se até a próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, no melhor espírito da música “Natal todo dia”. Tem Papai Noel toda noite na Praça da Matriz, mas ele também passeia pelo comércio do Centro e visita o Complexo Santa Clara, no Caetetuba. Além da decoração espetacular em vários pontos da cidade, a magia desta época do ano marcará as apresentações da Associação Pro Música Orquestral e Coral – APROMUS e do Coral Bel Canto, no Cine Itá.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A alegria do encontro também será celebrada na Estação de Natal, evento que acontecerá no Fundo Social de Solidariedade de 19 a 22 de dezembro. Piscinas públicas abertas, Feira do Produtor Rural Mário Inui e Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia completam a programação dos próximos dias. Confira!

Papai Noel, orquestra e coral

A magia do Natal tomou conta de Atibaia! Árvores brilhantes e luzes cintilantes compõem cenários fantásticos na Praça da Matriz, no Complexo Santa Clara, no Fundo Social de Solidariedade e nas praças do Mercado Municipal e da Santa Casa, criando um clima festivo que tem encantado adultos e crianças.

Na Praça da Matriz, os destaques são o carrossel gratuito e a Casa do Papai Noel, onde o Bom Velhinho estará todos os dias até 22 de dezembro, das 18h às 21h. Na sua versão itinerante, ele aproveita o horário estendido do comércio para espalhar a magia do Natal pelas ruas do Centro nos dias 15 e 22 de dezembro, das 18h às 21h. No domingo, dia 17, ele volta a fazer a alegria da criançada no Complexo Santa Clara, também das 18h às 21h.

A maravilha do Natal também sobe ao palco do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com apresentações de orquestra e coral nos dias 19 e 22 de dezembro. No dia 19, às 20h, a Associação Pro Música Orquestral e Coral – APROMUS presenteia o público com um espetáculo que promete ser uma experiência inesquecível. Os ingressos – no máximo dois por pessoa, poderão ser retirados gratuitamente na bilheteria do Cine Itá já no dia 18, entre 8h e 17h.

No dia 22, também às 20h, é a vez do Coral Bel Canto embalar a plateia com o clima de alegria e esperança desta época do ano, trazendo clássicos do repertório natalino em uma apresentação que pretende emocionar os espectadores. A distribuição dos ingressos começa no dia 20, das 8h às 17h, e continua no dia 22, na bilheteria do local.

Feira do Produtor Rural Mário Inui

Quem procura produtos hortaliças e frutas e de qualidade, diretamente do produtor, a dica é a Feira do Produtor Rural Mário Inui, que acontece aos sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira também comercializa flores, além de ser o ponto oficial de venda do fruto símbolo de Atibaia, a Capital Nacional do Morango.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A feira realizada pela Secretaria de Turismo reúne dezenas de expositores, oferecendo opções bastante atrativas de decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas de Natal e da cidade. Trazendo sempre uma atração cultural para embalar a tarde, a feira tem entrada gratuita, unindo arte, gastronomia e lazer em programa perfeito para aproveitar com a família.

No cenário de cartão-postal do Balneário Municipal, ela acontece todo sábado, das 11h às 19h. Anote o endereço e garanta suas lembrancinhas de Natal: Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Piscinas públicas abertas

Aproveitar o calor do fim de semana para se refrescar em uma piscina é sempre uma boa pedida e Atibaia oferece muito lazer e diversão nas piscinas públicas da cidade no Elefantão e no Balneário Municipal. Localizado na Avenida Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira, o Balneário abrirá neste sábado (16) e domingo (17) das 9h às 17h.

Já a piscina do Elefantão (Avenida Horácio Netto, nº 1061, Loanda) ficará fechada para o público no período da manhã em razão das atividades de encerramento dos projetos aquáticos desenvolvidos durante o ano no local. À tarde, a piscina abre para o público, funcionando das 13h às 17h.

Os interessados em utilizar as piscinas (Balneário e Elefantão) devem fazer uma carteirinha na Secretaria de Esportes e Lazer (Av Horácio Neto, 1061, Samambaia Parque Residencial) de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É importante ressaltar, que a carteirinha é realizada apenas com a presença do próprio usuário da piscina e os documentos necessários são: documento com foto e comprovante de residência.

Estação de Natal

FAMA, MPB, pop rock, peça teatral e sertanejo raiz estão entre as atrações que vão animar a Estação de Natal, evento que acontece de 19 a 22 de dezembro, das 18h às 23h, no Fundo Social de Solidariedade (Av. Jerônimo de Camargo, nº 3890, Centro). Com entrada gratuita, a festa terá ainda barracas de alimentos e fotos com o Papai Noel, sem contar a decoração de Natal deslumbrante.

A FAMA se apresenta na Estação de Natal no dia 19, às 19h. No dia 20, também às 19h, Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa sobem ao palco, levando o melhor da MPB. No dia 21, é a vez do pop rock com o Duo Cinco de Julho, às 20h. Às 19h30, a peça teatral “3 Rainhas Magas” abre a programação do dia 22, que ainda tem muito sertanejo raiz com Rike Viola, às 20h, e Agatha Pinheiro, às 21h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia