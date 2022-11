Natal 2022: Atibaia terá programação cultural e decorações de 3 a 23 de dezembro

A Prefeitura da Estância de Atibaia preparou uma programação de Natal recheada de atrações que acontecerão durante o mês de dezembro, além de cinco pontos tradicionais com decoração natalina no município. E não poderia faltar o Papai Noel, que ficará no Centro Cultural André Carneiro para receber os visitantes a partir do dia 3 e até 23 de dezembro, das 19h às 22h.

(Imagem Ilustrativa: Shayna Douglas por Unsplash)

Com previsão de abertura no dia 3, a programação segue até 23 de dezembro com uma dezena de atrações culturais que prometem encantar adultos e crianças, além de pontos decorados pela cidade irradiando a magia do Natal. As apresentações deste ano trazem composições natalinas, teatros, orquestras do município, além dos famosos corais de fim de ano para divertir e emocionar a população, de forma gratuita, e em locais públicos de Atibaia.

As luzes e enfeites natalinos decorarão tradicionais pontos do município, incluindo a Igreja da Matriz e a praça/coreto do Centro Cultural André Carneiro – onde estará o Papai Noel – com árvores naturais iluminadas, estrelas, laços, caixas de presentes e um Papai Noel de fibra de vidro de três metros para o público fotografar de pertinho.

O Complexo Santa Clara também estará em clima natalino: o local receberá uma árvore de sete metros, caixa de presente, estrela e árvores naturais iluminadas para os moradores da região apreciarem e fotografarem.

Já o Lago do Major exibirá uma árvore de 20 metros de altura, além de estrelas e laços vermelhos iluminados, árvores naturais com luzes e caixas de presentes flutuantes no local, a partir do dia 9 de dezembro.

No Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, o clima natalino garante iluminação e decoração nos pinheiros naturais, bem como adereços, microlâmpadas em led, esferas de Natal e caixa de presente. E este ano ainda há uma novidade: as estrelas e as caixas de presentes serão interativas, com abertura para as pessoas entrarem.

A programação busca presentear moradores e turistas em Atibaia, com apresentações e decorações natalinas especiais, confira:

Dia 03 – Apresentação do teatro “A Fábrica dos sonhos” – Em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 17h

Início da Recepção das Crianças pelo Papai Noel – dentro do Centro Cultural André Carneiro – 18h30

Dia 06 – Espetáculo Novo Tempo com o Coro Cênico Intermusic Atibaia – Cine Itá Cultural – 20h

Dia 10 – Cantata de Natal – Atipalhaços – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 19h30 (sujeito a alteração)

Dia 11 – Apresentação da Corporação Musical 24 de Outubro – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 18h

Dia 15 – Cantata de Natal FAMA – Casarão Julia Ferraz – 20h

Dia 16 – Apresentação de Coreografias da Melhor Idade – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 19h30

Dia 17 – Apresentação de Raízes do Catira, às 18h30 | Grupo Raízes de Atibaia, às 19h30 – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro

Dia 18 – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – OVBA – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 18h

Dia 20 – Concerto de Fim de Ano da APROMUS (Associação Pró Música Orquestral e Coral) – Cine Itá – 20h

Dia 21 – Teatro “Um pedido de Natal” – Teatro ARTAUD – Cine Itá, às 20h, com entrada social, podendo trocar o ingresso por um brinquedo novo/em bom estado a partir do dia 5 de dezembro e até o dia 20, no local da apresentação (Cine Itá). Os brinquedos serão distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

De 03 a 23 de dezembro: Papai Noel no Centro Cultural André Carneiro – 19h às 22h

*Programação sujeita a alterações

Endereços:

Centro Cultural André Carneiro – Rua José Lucas, nº 28, Centro

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

Lago do Major – Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 409, Centro

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia