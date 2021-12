Programação de Natal de Atibaia conta com diversas apresentações culturais

A programação de Natal deste ano promovida pela Prefeitura de Atibaia será composta de diversas atrações que acontecerão durante todo o mês de dezembro em diferentes locais da cidade. Além disso, no coreto, em frente o Centro Cultural André Carneiro, ficará o Papai Noel, atendendo as crianças e adultos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Entre as apresentações estão teatros, danças, orquestras, concertos e cantatas, de 3 a 23 de dezembro, na Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro, no Cine Itá, no Museu João Batista Conti, Rotatória em frente à Igreja do Rosário e na sede do Fundo Social.

Haverá iluminação decorativa nos seguintes pontos: Lago do Major (com instalação de árvore de 26m); Centro Cultural André Carneiro, incluindo a praça e o coreto; Igreja da Matriz; Fórum da Cidadania; Rua José Lucas; Calçadão (trecho da Rua José Alvim); Igreja do Rosário e Praça Guilherme Gonçalves.

Confira toda a programação:

Dia 03 – Apresentação Mu-Danças e Grupo Raízes – Praça da Matriz – 19h

Dia 04 – Chegada do Papai Noel – Praça da Matriz (Defronte Centro Cultural André Carneiro) – a partir das 18h

Dia 04 – Parada de Natal – Praça da Matriz (Defronte Centro Cultural André Carneiro) – 18h

Dia 04 – Cantata de Natal – Praça da Matriz (Defronte Centro Cultural André Carneiro) – 20h

Dia 05 – Comédia Musical anos 60 – Intermusic – Centro de Convenções – 16h30

Dia 05 – Oxente! Espetáculo Coro Cênico – Intermusic – Centro de Convenções -19h

Dia 05 – Intervenção Artística Heróis pela Fé – Coreto Mercadão – 20h

Dia 08 – Concerto Camerata Filarmonica – Cine Itá – 20h

Dia 09 – Contos de Natal – Vivian Silva – Coreto Mercadão – 18h

Dia 09 – Reabertura do Museu Municipal João Batista Conti com Apresentação da Big Bang – 19h

Dia 12 – Apresentação Final de Ano – Sapatearte – Studio de Dança Irany Sguillaro – Cine Itá – 1ª sessão às 15h e 2ª sessão às19h

Dia 13 – Coral Cênico – Intermusic- Cine Itá – 20h

Dia 14 – Apresentação da Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – OVBA – Coreto do Mercadão – 20h

Dia 15 – Apresentação do Projeto Educando Com Musica e Cidadania – FAMA – Praça em frente a igreja do Rosário – 19h

Dia 15 – intervenção Artisica Intinerante “ChoraJass” – Pelo comércio local com parada no Coreto do Mercadão – 16h

Dia 16 – Espetáculo– A Arte de Sorrir e de Amar no Envelhecer (teatro e oficina) – Cine Itá – 17h

Dia 17 – Apresentação Fama Dance – Praça da Matriz – 20h

Dia 18 – Apresentação Corporação Musical 24 de Outubro – Coreto Mercadão – 16h

Dia 18 – Festival de Dança Academia Coppélia Ballet – Cine Itá – 19h

Dia 18 – Apresentação teatral – CAABEM – Casa de Apoio Amigos do Bem – Praça da Matriz – 20h

Dia 19 – Flash Back – Música na Praça – Praça da Matriz – 13h

Dia 19 – Apresentação do Concerto Grupo Taiko Seiryu Daiko – Cine Itá – 19h

Dia 19 – Apresentação de Ballet – Escola de Dança Thais Magalhães – Centro de Convenções – 19h

Dia 19 – Cantata de Natal – Grupo Atipalhaços – Praça da Matriz – 20h

Dia 21 – Apresentação dos Filmes e rodas de conversa – Cine Itá – 19h

“Pedra Grande Doc”. De Daniel Choma e Tati Costa.

“O Aviador” de Felipe Rafaelli.

“O Chamamento” de Ian Iordanu.

Dia 23 – Intervenção Artística Super Heróis da Fé – Praça da Matriz – 19h

Dia 23 – Auto de Natal – Praça da Matriz – 19h30

Dia 26 – Encontro de Cavaleiros de Atibaia 2021 – Concentração Alameda Santa Filomena , Bairro Ressaca – 9h

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia