Pets resgatados no RS estão disponíveis para adoção em site

Cães e gatos estão entre as vítimas das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul desde o fim de abril, com mais de 12 mil animais resgatados até o momento segundo dados da Defesa Civil gaúcha. Nesta semana, a ONG Instituto Ampara Animal abriu oportunidade para quem pretende adotar um dos pets salvos em meio à tragédia, através da plataforma on-line AdoteRS.

(Foto: AdoteRS / Reprodução)

Pelo site é possível conhecer os bichinhos disponíveis para adoção e saber um pouco mais das características de cada um. Cuidadores também podem usar a página para cadastrar os animais que ajudaram a resgatar no estado gaúcho, facilitando o reencontro entre os peludinhos e seus tutores quando esse momento for possível para todos.

Em breve para todo o país

Os animais serão entregues aos novos tutores já castrados, vacinados e vermifugados, prontos para se tornarem membros queridos de uma nova família. A iniciativa, por enquanto, só está disponível para candidatos que vivem na Região Metropolitana de São Paulo, mas o projeto pretende estender sua cobertura para adoções em todo o país.

“Nosso objetivo é viabilizar adoções em todo o território nacional. Para isso, necessitamos de parceiros que possam colaborar com a logística necessária. Interessados em apoiar essa iniciativa, por favor, entrem em contato conosco”, diz o comunicado oficial da Ampara Animal.

Reencontro com os tutores após tragédia

Além de conhecer animais resgatados e disponíveis para adoção, quem visita a plataforma AdoteRS também encontra a ferramenta “reencontre seu pet”, que vai ajudar os gaúchos a descobrirem em quais abrigos estão guardados seus companheiros de quatro patas.

Para quem adotar um dos resgatados, o termo de adoção trará uma cláusula de devolução compulsória, ou seja: se o tutor original do pet for descoberto no Rio Grande do Sul, o animal deve retornar imediatamente à sua antiga casa.

Fonte: SouBH