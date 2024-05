SIMBiOSE realiza capacitação em Atibaia para enfrentamento conjunto de incêndios florestais

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) realizou pela primeira vez na região do alto cantareira, no município de Atibaia, o curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI), em parceria com a The Nature Conservancy (TNC) Brasil e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP) do ICMBio, com apoio da gráfica Plotprint e padaria Celio’s.

A capacitação, com duração de 40 horas, foi ministrada por Christian Berlinck, analista ambiental do ICMBio, biólogo, mestre e doutor em Ecologia, com mais de 15 anos de experiência em manejo de fogo e gestão de incidentes.

Simulado de operação de combate a incêndios florestais em mesa de areia (Foto: SIMBiOSE)

O objetivo foi apresentar e oferecer uma compreensão sólida dos princípios e diretrizes do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), metodologia essencial para gerenciar situações críticas de forma padronizada e eficaz. Por meio de aulas teóricas, dinâmicas e simulados de operações de combate a incêndios florestais, os participantes puderam aprender como aplicar o SCI em emergências que exigem ação conjunta de diversos atores.

Estiveram presentes no curso membros da SIMBiOSE, TNC Brasil, CENAP-ICMBio, Fundação Florestal, Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV), Defesa Civil de Bom Jesus dos Perdões e Assentamento Egídio Brunetto de Lagoinha-SP.

O trabalho conjunto entre órgãos públicos e sociedade civil organizada é fundamental para o enfrentamento de incêndios florestais, cada vez mais recorrentes na região devido às condições climáticas e ação humana. Com essa iniciativa, a SIMBiOSE visa trazer mais efetividade para os esforços voltados ao enfrentamento de incêndios florestais.

Sobre a SIMBiOSE

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, fundamentada na conservação ambiental, cultura e cidadania e que acredita na transformação da consciência coletiva para defender o meio ambiente, os recursos naturais e a biodiversidade.

Foi fundada em 2005 pelas mãos de jovens atibaienses engajados na preservação e conservação da Serra do Itapetinga, uma “joia ecológica” do Sudeste brasileiro e onde se situa o afloramento rochoso da Pedra Grande. A SIMBiOSE sempre acreditou que sua atuação deveria ir além da montanha, conectando-a não só ecologicamente mas também social, cultural e financeiramente com o resto do território.

Por isso, além de uma área de atuação direta de 33 mil hectares, hoje a SIMBiOSE possui uma área de atuação de indireta de 233 mil hectares na Área de Proteção Ambiental (APA) Sistema Cantareira.

Para cumprir com as finalidades de seu Estatuto Social e suas metas de gestão estabelecidas bianualmente, a SIMBiOSE atua nas seguintes frentes: Gestão de áreas protegidas, Educação ambiental, Manejo Integrado do Fogo (MIF), Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e Governança participativa.

