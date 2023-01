Projeto De Olho nos Rios promove evento de férias para crianças

O ano começou muito animado com a participação das crianças no evento de férias do “Projeto De Olho nos Rios”, realizado na unidade da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí. Crianças de 5 a 7 anos puderam participar de diversas atividades como gincanas, brincadeiras, confecção de pegadas em gesso, além de uma visita ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e ao viveiro de mudas da Associação Mata Ciliar.

(Foto: Divulgação)

O propósito do evento é proporcionar às crianças uma divertida vivência junto ao trabalho da Associação, despertando o interesse nas questões ambientais desde a infância.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar,em parceria com a Petrobras,que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos e tem, como um dos objetivos principais, a sensibilização das comunidades através de eventos e ações em escolas municipais da região que abrangem as Bacias do Rio Jaguari e Rio Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Mata Ciliar