Incentivar práticas sustentáveis entre as crianças durante as férias escolares é essencial

Em julho, o recesso proporciona para os alunos um descanso das atividades escolares. Contudo, as férias podem ser sinônimo de gastos extras em água e energia elétrica para os pais que agora têm os filhos em casa no período integral. Por isso, a Atibaia Saneamento, empresa do Grupo Iguá que atua no município por meio de Parceria Público-Privada com a SAAE, separou algumas dicas importantes para economizar e ensinar aos pequenos mais sobre ações sustentáveis.

Incentivar brincadeiras ao ar livre é uma forma de diminuir o consumo de energia elétrica (Imagem Ilustrativa: Marcelo Trujillo por Pixabay)

Apesar da estação invernal, as temperaturas locais ainda se mantêm elevadas, uma ótima oportunidade para incentivar brincadeiras ao ar livre. O lazer longe das telas se mostra uma alternativa mais saudável e também diminui o consumo de energia que seria gasta com aparelhos eletrônicos, videogames, celulares e tablets. Outra dica útil, não apenas para economia de luz, mas também de água, é a diminuição no tempo de banho. Antes de citar os benefícios financeiros da ducha menos demorada, os pais podem aproveitar a rotina em família para falar sobre assuntos como a importância do recurso, consumo consciente e preservação.

Além disso, uma terceira sugestão é envolver as crianças nas atividades do dia a dia, pois possibilita a educação de forma prática incluindo a sustentabilidade em tarefas como limpar a casa, lavar o quintal e até higienizar o carro. “Todas essas demandas podem ser realizadas com a água de reuso da máquina, por exemplo, e ensinam os pequenos que economizar o recurso é também pensar no futuro deles”, comenta o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

Por fim, a empresa de esgotamento sanitário, aconselha que os pais desfrutem do tempo com os filhos assistindo a filmes e documentários sobre meio ambiente. Atualmente, diversas produções apresentam o tema, refletindo a respeito da relação do ser humano com o planeta Terra. Entre os títulos recomendados estão “Saneamento Básico, o Filme”, “Wall – E”, “Rio” e “A luta pelo básico – saneamento salvando vidas”, um documentário do Instituto Trata Brasil que aborda a importância da água e do esgotamento sanitário em comunidades vulneráveis no Brasil.

