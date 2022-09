Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A passagem de uma nova frente fria ao largo do Sudeste do Brasil deixa o céu do estado de São Paulo com nuvens muito carregadas e o tempo fechado.

Com muitas instabilidades atuando sobre a região, a previsão é de chuva e temperatura baixa nos próximos dias. Segundo o site Climatempo, não se descarta a possibilidade de transtornos relacionados à chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (14) a frente fria avança sobre a região e o dia deve ser de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 19º e mínima de 16º.

Na quinta-feira (15), áreas de instabilidade ainda deixam o céu com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 21º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (16) as instabilidades diminuem, mas o céu ainda fica com muitas nuvens e a temperatura cai. À noite o tempo fica firme. Máxima de 15º e mínima de 11º.

O sábado (17) deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva e temperaturas baixas. Máxima de 16º e mínima de 12º.

A previsão para o domingo (18) também é de predomínio de sol e tempo seco. Máxima de 18º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather