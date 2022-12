Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com bastante chuva na segunda e terça-feira, mas depois entre quarta e até o próximo fim de semana o tempo volta a ficar mais aberto, com isto as temperaturas voltam a subir, máximas passando de 30°C até a sexta-feira. No final da semana a chuva acontece de forma mais isolada, pancadas mais típicas de primavera-verão, devido à elevação nas temperaturas.

Novas instabilidades se formam nesta segunda-feira (12), devido ao ar quente e úmido, que vem do interior do país, e às instabilidades que se formam entre Paraná e Santa Catarina. As temperaturas continuam altas e o estado de São Paulo fica em condição de pré-frontal (calor que antecede a chegada de frentes frias).

Na terça-feira (13), essas instabilidades serão reforçadas com a passagem de uma frente fria sobre a costa do Sudeste, que vai aumentar as condições de temporais e chuva volumosa no estado de São Paulo. As temperaturas ficam mais amenas, devido ao tempo mais encoberto.

Na quarta-feira (14), a frente fria se afasta mais em direção ao oceano e as instabilidades começam a ganhar força no centro-norte do país, com a chuva mais forte concentrada entre Minas Gerais e Goiás. A chuva diminui bastante no estado de São Paulo e o sol volta brilhar com mais força durante o dia.

Atenção! ZCAS se formará e ajudará no aumento da chuva pelo Brasil

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (12) o sol aparece com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

Na terça-feira (13) as instabilidades aumentam e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 14º.

A previsão para a quarta-feira (14) é de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 24º e mínima de 14º.

A quinta-feira (15) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Para a sexta-feira (16) a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 30º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather