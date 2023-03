Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O ar quente e úmido ainda predomina no estado de São Paulo no decorrer desta semana. Além disso, um grande cavado meteorológico, em níveis médios da atmosfera, favorece a formação de nuvens carregadas no decorrer do dia sobre todo o estado paulista.

Nos próximos dias, há alerta para pancadas mais localizadas, ainda com potencial para transtornos durante à tarde pelo excesso de água.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (6), o sol aparece entre nuvens e ar abafado de manhã. A nebulosidade aumenta mais durante a tarde e a noite, e há risco para a ocorrência de chuva com granizo, raios e rajadas de vento de até 60 km/h. Máxima de 29º e mínima de 17º.

A previsão para a terça-feira (7) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 30º e mínima de 19º.

A quarta-feira (8) deve ser de predomínio de sol. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 31º e mínima de 20º.

A previsão para a quinta-feira (9) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 20º.

Para a sexta-feira (10), a expectativa é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 33º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather