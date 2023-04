Confira a previsão do tempo para o fim de semana de em Atibaia

O primeiro fim de semana do mês de abril será marcado por mudanças no tempo no estado de São Paulo. A passagem de uma nova frente fria volta a provocar aumento de nuvens de chuva e diminuição das temperaturas sobre a faixa leste paulista.

O sábado, 1 de abril, será de pré-frontal, calor que antecede a chegada do sistema à costa do Sudeste. O amanhecer ainda terá bastante sol, poucas nuvens e temperaturas em rápida elevação. Durante a tarde, os ventos começam a ganhar intensidade e nuvens de chuva se espalham sobre todas as regiões paulistas. Há alerta para temporais.

Com a aproximação da frente, o domingo (2) amanhece com céu mais nublado e previsão de garoa.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (31) o sol aparece entre nuvens pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 28º e mínima de 19º.

O sábado (1) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 16º.

No domingo (2), uma frente fria chega à região e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 24º e mínima de 16º.

Na segunda-feira (3) o clima volta a ficar estável e o sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 27º e mínima de 16º.

A previsão para a terça-feira (4) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather