Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A probabilidade de chuva diminui a partir desta quarta-feira (8), mas a temperatura vai continuar amena e muito abaixo dos padrões normais para dezembro.

A partir da quinta-feira (9), a tendência é de diminuição de nebulosidade e aumento dos períodos com sol e da temperatura em toda a região. As tardes vão ficar mais quentes, mas a madrugada e o começo da manhã ainda serão um pouco frios para dezembro.

Já o próximo fim de semana será com sol e calor, mas as pancadas de chuvas devem voltar na noite do domingo.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (8), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva fraca. À noite a chuva para. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Na quinta-feira (9) a nebulosidade diminui. O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A previsão para a sexta-feira (10) é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 12º.

No sábado (11), o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura entra em elevação. Máxima de 29º e mínima de 14º.

O domingo (12) deve ser de sol entre poucas nuvens e calor. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather