Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A última semana do outono será marcada por temperaturas de inverno no estado de São Paulo. A nova estação já começa na próxima segunda-feira, 21 de junho, às 00h32 pelo horário de Brasília. A umidade vai aumentar nesta semana com o avanço de uma frente fria, mas não há expectativa para chuva muito volumosa. O destaque será o frio.

Esta segunda-feira (14), começou com névoa, que aos poucos se dissipou. À tarde, o sol predomina, mas a temperatura não sobe muito e, à noite, a sensação será novamente de frio. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Na terça-feira (15), o sol aparece entre poucas nuvens, mas a temperatura ainda não sobe. Máxima de 21º e mínima de 10º.

Na quarta-feira (16), uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo, trazendo aumento de nuvens para a região. O céu fica nublado a partir da tarde, mas não há previsão de chuva. Máxima de 17º e mínima de 10º.

Na quinta-feira (17), o céu fica nublado e pode chover fraco. Máxima de 20º e mínima de 12º.

Na sexta-feira (18), com a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica, o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva à tarde e à noite. Máxima de 23º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather