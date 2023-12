Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A massa de ar quente que atua sobre o estado de São Paulo, desde a última quinta-feira (14), ainda provoca calor e predomínio de sol nesta semana na região de Atibaia. No entanto, pancadas de chuva ajudam a amenizar a sensação térmica.

A temperatura só deve diminuir um pouco a partir de sexta-feira (20), clima que segue até o fim de semana e o começo da outra.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (18) será de sol entre nuvens. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima 33º e mínima de 17º.

A terça-feira (19) deve ser de predomínio de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 17º.

A previsão para a quarta-feira (20) é de sol e calor, sem expectativa de chuva. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (21) o sol predomina pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máxima de 32º e mínima de 18º.

A sexta-feira (22), início do verão, deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 21º.