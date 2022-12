Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Áreas de instabilidade intensificadas pela presença de uma área de baixa pressão atmosférica na costa de São Paulo trouxeram muita chuva para a região de Atibaia neste começo de semana.

Nesta quarta-feira (7), as condições para chuva ainda persistem, mas perdem intensidade ao longo do dia. Já na quinta-feira (8), as instabilidades se afastam e uma massa de ar quente e seco avança sobre a região. O fim de semana deve ser marcado por calor e predomínio de sol. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (7), áreas de instabilidade ainda atuam sobre a região e o dia deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva pela manhã e à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Na quinta-feira (8) as instabilidades se afastam e o sol predomina. Não há expectativa de chuva e as temperaturas entram em elevação. Máxima de 30º e mínima de 15º.

A previsão para a sexta-feira (9) é de sol entre poucas nuvens. Faz calor à tarde e não deve chover. Máxima de 32º e mínima de 14º.

O sábado (10) deve ser de sol entre poucas nuvens e pequena chance (inferior a 30%) de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 34º e mínima de 18º.

Para o domingo (11) a previsão é de predomínio de sol e calor . Não há expectativa de chuva. Máxima de 34º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather