Alunos de Atibaia participam de atividade de educação ambiental do Projeto De Olho nos Rios

No último dia 25, a equipe do Projeto De Olho nos Rios promoveu a oficina de ‘Monitoramento da Qualidade da Água’, para alunos da Escola Municipal Professora Serafina Luca Cherfen, em Atibaia.

Essa foi a segunda atividade de capacitação para a formação de agentes ambientais aos integrantes da Conexão ‘De Olho no Ribeirão Itapetininga’, onde os alunos do primeiro ao quinto ano, entre 7 e 10 anos, tiveram a experiência de conhecer e entender um pouco mais sobre a realidade hídrica em que estão inseridos.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

“Em um primeiro momento realizamos a análise indireta, para que os alunos debatessem a situação ao redor do curso d’água, se havia poluição, resíduos, como estava a presença de flora e fauna, entre outros. Depois, coletamos um pouco da água para a análise sensorial e eles puderam entender ainda mais aquela realidade. É muito importante esse aprendizado desde cedo, para que se formem cidadãos preocupados com as questões ambientais e ajudem a conscientizar outras pessoas”, pontua Milena Lambert, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar