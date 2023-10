Moradores da zona rural de Nazaré Paulista participam de oficina para proteção de recursos hídricos

Para atender as demandas da comunidade rural de Nazaré Paulista, a equipe do De Olho nos Rios proporcionou atividades voltadas a melhorias estruturais e ambientais da região, como a oficina de agroecologia para proteção de recursos hídricos. Sendo uma oportunidade dos moradores da zona rural em desenvolver o turismo e as produções locais, ao mesmo tempo em que possam defender a biodiversidade presente. O momento também contou com representantes da CATI.

(Foto: Divulgação)

“O encontro ocorreu dentro da propriedade de um produtor e foi bem completo. Conversamos com os participantes sobre o entendimento topográfico da região e, depois, sobre o uso da agroecologia para proteger rios, nascentes e outras fontes de água. Também tivemos um momento para debater sobre os polinizadores, como as abelhas”, comenta Lucicleide Souza Barbosa, integrante do Projeto.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar