De Olho nos Rios promove dia de atividades práticas para alunos de Bom Jesus dos Perdões

Em mais um encontro com a Conexão “De Olho no Ribeirão dos Mascates”, em Bom Jesus dos Perdões, a equipe do Projeto De Olho nos Rios promoveu um dia de atividades práticas de Educação Ambiental com os alunos da EMEIEF Nossa Senhora Aparecida, sendo parte da formação de Agentes Ambientais no município. Na ocasião, foi realizada uma oficina de coleta e análise de água do Ribeirão dos Mascates, além da coleta de sementes e da observação de fauna na zona rural em que a escola está inserida.

(Foto: Divulgação / Projeto De Olho nos Rios)

“Hoje, nós temos um projeto permanente para trabalhar as questões ambientais, pois é muito importante que as crianças aprendam a respeitar o meio ambiente e o que fazer para preservá-lo. Então, criando essa consciência ambiental desde pequenos, se tornarão cidadãos que realmente entendem dessa importância e, além disso, elas levarão esses aprendizados para suas casas e poderão conscientizar os familiares também”, ressalta Eliene Tobinaga, diretora da escola.

(Foto: Divulgação / Projeto De Olho nos Rios)

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar