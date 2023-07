Agenda Atibaia: Confira atrações que vão agitar a cidade neste fim de semana

O fim de semana está com a agenda repleta de eventos, com atividades distribuídas pela cidade para toda a população se divertir e prestigiar! Tem atividade infantil com entrada gratuita no Centro Comunitário Itapetinga, FlashBack no Balneário Municipal para curtir ao ar livre, além da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia e o aniversário de 6 anos da Feira Noturna!

Festival de Inverno

A sexta-feira (28) terá música instrumental brasileira com Paulo Miotta e Grupo, no Cine Itá Cultural, às 20h. O pianista e compositor está lançando o álbum autoral Vale do Camanducaia, trabalho independente e inédito constituído por cinco músicas que mesclam influências do jazz europeu e ritmos brasileiros como samba, baião e marcha.

No sábado (29), às 19h30, no Cine Itá Cultural, o bailarino e cantor Thiago Alixandre apresentará a conferência coreográfica In-Trópicos, com classificação indicativa de 12 anos.

Também no sábado (29), às 15h, o grupo Chuvarada realizará no Complexo Santa Clara o Cortejo Brincante, uma intervenção teatral com histórias e canções autorais, além de muita interação e brincadeiras.

Fechando a programação do festival nesta semana, no domingo (30), a Fanfarra Municipal de Atibaia – FAMA se apresentará às 16h na Praça da Matriz. Vale ressaltar que os ingressos para apreciar os espetáculos no Cine Itá Cultural ficam disponíveis para retirada na bilheteria dois dias antes do espetáculo.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Todo sábado, das 11h às 19h, o Balneário Municipal recebe a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia. Atualmente, ela conta com 47 expositores cadastrados, 30 do segmento de artes e artesanatos e 17 na parte gastronômica.

Ainda há vagas disponíveis e os interessados em expor podem obter mais informações na Secretaria de Turismo, localizada na Avenida dos Bandeirantes, s/nº, Vila Junqueira.

Unindo arte, gastronomia e lazer, a feira é sempre uma ótima opção de programa, e a atração cultural que vai animar a tarde deste sábado (29) será o DJ Adriano Serrano, a partir das 15h. Participe!

Marcha para Jesus

A Marcha para Jesus é uma marcha cristã que ocorre anualmente em milhares de cidades pelo mundo, buscando representar a união das pessoas, bem como a comunhão de todos que acreditam em Jesus Cristo. Em Atibaia, a Marcha para Jesus acontece neste sábado, 29 de julho, e sairá do Jardim do Lago (na Alameda Lindóia, perto do número 58), com concentração a partir das 13h30. A Marcha seguirá para o Centro de Convenções e contará com apresentações, praça de alimentação, brinquedos e música, a partir das 16h. O evento tem apoio da Prefeitura.

Vem brincá de avoá, com o Grupo Curiá!

O Centro Comunitário Itapetinga (Av Santana, nº 2.900 – próximo ao pouso) recebe neste sábado (29) a atividade “Piá no Pé e na Mão”, às 15h30, com entrada livre, mas sujeita à lotação do espaço.

Grupo Curiá (Foto: Divulgação)

A ação integra o projeto “Vem brincá de avoá, com o Grupo Curiá!”, e consiste em um voo pelos brinquedos e brincadeiras do povo, com vivências e oficinas que convidam crianças e famílias a brincarem embaladas pela cultura tradicional do Brasil.

Aniversário de 6 anos da Feira Noturna de Atibaia

A Feira Noturna de Atibaia celebra seis anos de existência, marcando um sucesso notável desde a sua primeira edição. A comemoração tem programação variada, com muito samba, sertanejo, forró e Djs, animando pessoas de todos os gostos e idades e valorizando os artistas locais. E, claro, não faltarão as grandes estrelas das feiras noturnas: as deliciosas comidas que agradam a todos os paladares.

Confira a programação completa:

– Dia 28, das 17h às 22h, no estacionamento do Centro de Convenções: Djs Marcelo Santos e Adriano Serrano

– Dia 29, das 16h às 23h, na Praça do Migrante Nordestino: Kaito de Paula, Paty Soares, Raphael França e Marhia Oliver, Anderson Marques, Alex Cowboy e Casal Tiktokws

– Dia 30, das 13h às 23h, na Praça do Migrante Nordestino: Projeto R.O.Z.A, Eder Luiz, Vaqueirinho do Forró, Sidney Lima, DJ Adriano Serrano, DJ Marcelo Santos, Amaury Fanti e Grupo Propagode

Projeto Verão FlashBack

Domingo em Atibaia é com dança ao ar livre! Dia 30 de julho, a partir das 12h, a 23ª edição do Projeto Verão Atibaia recebe a população com o melhor do flashback. Ao som dos DJs Jilmar Jesus, Marcelo Santos, Robson Cintra e Bruno Meireles, o Balneário Municipal se transformará em uma pista de dança, com direito à festa ao ar livre. O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia