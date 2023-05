Agenda Atibaia: Confira os destaques deste fim de semana

O fim de semana em Atibaia promete muita diversão e cultura para os munícipes e turistas. Inspirado em festivais norte-americanos, o Rocky Mountain Games estará na pista de Pouso de Voo Livre esperando o público para acompanhar a competição dos participantes inscritos e desfrutar das atividades do local que incluem música, gastronomia, cinema, shows e atividades para as crianças. No domingo tem Caravana da Viola, no Coreto do Mercado Municipal, além de outras atividades para a população:

Festival Jandyras – Arte das Mulheres!

A partir desta sexta-feira (19), acontece em Atibaia o Festival Jandyras – Arte das Mulheres, com muita música, arte e cultura no Espaço Therapeia & Artis (Praça do Lago, nº 587 – Jardim do Lago). Nesta sexta (19), às 18h, a exposição da artista Mariana Farcetta abre a programação, que segue às 19h30 com o show “in fluência”, por conta dos músicos Bia Silveira e Mael Souza. No sábado (20), às 17h, o “Show das Calouras” promove artistas mulheres, que vão concorrer com seus trabalhos artísticos seguindo o tema: “mulheres e suas vidas”. Ainda no sábado (20), às 19h30, as cantoras Tatá Black e Ye Olokum se apresentam no palco do festival. Domingo (21) é dia da Roda de Samba Jandyras, às 16h, encerrando o festival. O Festival Jandyras, que neste ano homenageia Elke Maravilha, tem entrada gratuita e acontecerá de forma híbrida (on-line e presencial), com transmissão ao vivo no Canal do YouTube Sarau da Jandyra.

Palestra – 21ª Semana Nacional de Museus

Neste sábado, 20 de maio, das 14h às 17h, a fotógrafa e pesquisadora Dulci Cardoso estará no Museu Municipal João Batista Conti, com uma palestra e roda de conversa sobre a pesquisa de campo realizada por ela junto à tribo Xavante da reserva de Sangradouro, em Mato Grosso.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vale ressaltar que nesta semana iniciou a exposição “Rito de Passagem Masculina Xavante sob o olhar do homem contemporâneo”, também da fotógrafa Dulci Cardoso, no Museu Municipal João Batista Conti, e ficará em cartaz até o dia 4 de junho, de terça a sexta-feira das 11h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 11h às 17h e domingo das 9h às 13h. As atividades integram a 21ª edição da Semana Nacional de Museus.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Neste sábado, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). A música ao vivo ficará por conta do DJ Adriano Serrano, a partir das 15h. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

Missa Campal – 358 anos de Atibaia

Neste sábado a programação em comemoração ao aniversário de 358 anos de Atibaia será aberta com a tradicional Missa Campal, às 15h, na Igreja do Rosário, no Centro. A Santa Missa será seguida de procissão ao Monumento (próximo ao Balneário Municipal) e renovação da consagração da cidade à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes admirável de Schoenstatt.

Rocky Mountain Games

O maior festival de esportes e cultura de montanha do Brasil chega em Atibaia neste fim de semana, quando acontece a segunda etapa do circuito 2023 do Rocky Mountain Games – edição Pedra Grande, ponto turístico do município.

Pouso de Voo Livre (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Inspirado em festivais norte-americanos, o Rocky Mountain Games vai além da competição, ao combinar atividades esportivas com uma programação múltipla na pista de Pouso de Voo Livre (Rua Comendador Jácomo Antônio Lã Selva, 99 – Parque Arco Iris), aberto ao público para acompanhar a competição dos participantes inscritos e desfrutar das atividades do local que incluem música, gastronomia, cinema, shows, atividades para as crianças e muito mais. A programação inicia às 7h com as atividades esportivas e segue ao longo do dia.

Hoslistic Fair e o Festival de Yoga

A Hoslistic Fair e o Festival de Yoga de Atibaia acontecem neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de maio, no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda), das 10h às 20h no sábado, e 10h às 18h no domingo, com entrada gratuita. O evento traz exposições de produtos e serviços, palestras, música, terapias, tarot, festival de yoga, cultura de paz, medicinas da floresta, vivências, artesanato e praça de alimentação com deliciosas opções gastronômicas.

Caravana da Viola

Os admiradores das canções tocadas com viola poderão prestigiar uma apresentação da Caravana da Viola, no domingo, a partir das 10h, no Coreto do Mercado Municipal (R. Tomé Franco, s/n – Centro). No local, os artistas apresentarão as tradicionais músicas caipiras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia