Agenda Atibaia contempla esporte, turismo e lazer neste fim de semana

Procurando um evento ideal para toda família? O Clube do Fusca, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste domingo (13) mais um encontro mensal, que reúne amantes do veículo, aliado a muita diversão e solidariedade. A ação acontece das 8h às 13h, no Balneário, e a entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade que, por sua vez, encaminhará os mesmos para instituições do município.

A proposta é oferecer uma opção de entretenimento para as famílias, chamando atenção de pessoas de todas as idades e, é claro, seguindo normas de segurança e higiene, em decorrência da pandemia de Covid-19. O evento é uma boa opção de passeio para toda família, uma vez que o local conta com opções de lazer e entretenimento, com teleférico e pedalinho.

Festival de Yoga

Ainda neste domingo, dia 13 de fevereiro, a Estação Atibaia receberá o Festival de Yoga, das 8h às 18h, em um grande evento, com apoio da Prefeitura de Atibaia, que reunirá no mesmo espaço aulas abertas de Yoga, música, workshop, meditação, danças, gastronomia, rodas de conversas com temas variados, oficina de mandalas, tenda holística com massagens, terapias e oráculos. A entrada é gratuita e, levando um item de enxoval de bebê, você ajuda na montagem de Kits Bebês para o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

De acordo com a Holistic Fair, promotora do evento, o Festival de Yoga de Atibaia nasce com a intenção de ser um movimento propulsor de uma vida plena e consciente, por meio de um grande encontro entre todos que buscam autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade e muita energia positiva. O evento cumprirá protocolos de saúde contra a Covid-19, como uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e distanciamento social.

Campeonato Paulista de Paraciclismo e Copa Master e Juniores de Ciclismo

Atibaia já é uma referência para os ciclistas e mais uma vez será palco de eventos importantes do ciclismo. No próximo domingo (13) a cidade vai sediar a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Paraciclismo e recepcionar os campeões paulista e brasileiro de 2021, abrindo a temporada de Paraciclismo 2022. Ao mesmo tempo, acontecerá a Copa Master e Juniores de Ciclismo, ambas com apoio da Prefeitura de Atibaia.

Os eventos começam às 8h nos arredores do Ginásio Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial), com largadas escalonadas por categorias para evitar aglomerações. Para o público que deseja acompanhar, o percurso incluirá a Avenida Jerônimo de Camargo, que abriga a primeira ciclovia da região, até próximo ao acesso à Rodovia Dom Pedro I, antes de retornar ao mesmo local.

Piscinas abertas

Que tal curtir um lazer refrescante? As piscinas municipais do Balneário e do Ginásio do Elefantão estão liberadas ao público. No Balneário Municipal (Avenida Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira), os munícipes podem frequentar a piscina de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Já no Ginásio de Esportes Elefantão (Av. Horácio Netto, nº 1.061, Samambaia Parque Residencial), o lazer aquático está disponível aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Excepcionalmente, a piscina do Elefantão não funcionará neste domingo (13) em virtude de outro evento que será realizado no local.

Os interessados devem fazer uma carteirinha comparecendo na Secretaria de Esportes e Lazer (Av Horácio Neto, nº 1.061, Samambaia Parque Residencial) de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para frequentar as piscinas públicas de Atibaia, é obrigatório estar devidamente trajado, ou seja, sunga para meninos e biquíni ou maiô para as meninas, sendo proibido o uso de calças, bermudas ou shorts na área da piscina. Também é proibido comer, beber, fumar e fazer uso de qualquer óleo bronzeador no recinto. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes e Lazer (11) 4411-2767.

Parque Municipal Edmundo Zanoni

Uma ótima opção para quem busca relaxar, passear em família e apreciar a natureza é o Parque Municipal Edmundo Zanoni. Com quase 40 mil m², o parque conta com um lago e uma extensa área verde com diversas árvores centenárias, além de paisagismo com várias flores e plantas. Por conta da sua beleza, tranquilidade e paz que oferece aos visitantes, o espaço recebe idosos, adultos, jovens e crianças.

Além do contato com a natureza, o local também tem outras atrações, como o Salão do Artesão e o Museu de História Natural Prof. Antonio Pergola, oferecendo também uma opção de lazer e diversão para os pequenos: o parque infantil do Edmundo Zanoni é equipado com escorregadores, balanços, cavalinhos, gangorras e caixa de areia.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o Parque Municipal Edmundo Zanoni funciona das 9h às 17h45, com permanência permitida no local até as 18h.

Feiras de Atibaia

As feiras da cidade acontecem ao ar livre, contemplando as tradicionais barracas que oferecem a costumeira variedade e preço baixo, trazendo ao consumidor frutas, legumes e verduras frescos, sem contar as barracas gastronômicas e, até mesmo, roupas e acessórios.

Toda sexta-feira é dia da Feira Noturna do Itapetinga, que acontece das 17h às 22h, no estacionamento do Centro de Convenções, e proporciona muita gastronomia, música e produtos de qualidade.

Atibaia conta também com a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, que proporciona música ao vivo a partir das 15h, todos os sábados. O ambiente familiar possui brinquedos infláveis, barracas de artesanato exclusivos de moradores de Atibaia, barracas de gastronomia e muito mais. No artesanato, a feira ainda conta com sabonete artesanais, tábuas de madeira, enfeite para casas, entre outros.

