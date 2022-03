Eventos culturais e esportivos são destaque da Agenda Atibaia neste fim de semana

A Agenda Atibaia desta semana começa com muita cultura para todos. A primeira tarde do projeto “Cultura Perto de Você”, promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, acontecerá neste sábado (19), das 12h às 18h, no Centro Comunitário do Laranjal (Estrada da Fazenda São Bento, s/n, São Bento). A iniciativa tem o objetivo de levar atrações culturais para os bairros mais afastados dos equipamentos artísticos da cidade e, junto às entidades parceiras, proporcionará atividades voltadas para diversos públicos.

A programação, rica em arte, diversão e cultura, conta com apresentações teatrais e circenses promovidas em parceria com a Casa de Apoio Amigos do Bem (CAABEM) – uma entidade sem fins lucrativos que oferece aulas de dança, teatro, música e circo a jovens carentes no Projeto Arte em Cena. A premiada Fama Dance de Atibaia, em parceria com a APAFAMA e por meio do projeto Educando com Música e Cidadania, também integra a tarde de atividades com espetáculos ao público.

Atibaia – vista aérea (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“2º Treinão Feminino” de Atibaia

A Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia realizará neste domingo (20) o “2º Treinão Feminino”, que terá corrida e caminhada para mulheres, a partir das 8h, com saída do Ginásio de Esportes Elefantão. Participarão as mulheres já inscritas no evento. No domingo, será necessário apresentar a carteira de vacinação com as duas doses contra a Covid-19 e haverá um ponto de imunização no local para as pessoas que quiserem se vacinar.

A organização do evento incentiva a doação de itens de higiene feminino, como sabonete, shampoo, condicionador, absorventes, pasta dental, escova dental ou antisséptico bucal, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. É necessário que as participantes estejam com roupas apropriadas ao esporte e levar sua própria garrafa de água.

Caravana da Viola

Os apaixonados pelas canções tocadas com viola poderão prestigiar uma apresentação da Caravana da Viola, a partir das 10h, no Coreto do Mercado Municipal (R. Tomé Franco, s/n – Centro). No local, os artistas apresentarão as tradicionais músicas caipiras.

Domingo no Parque

A Prefeitura da Estância de Atibaia irá promover o projeto “Domingo no Parque”, que terá sua primeira tarde de atividades neste domingo (20), das 14h às 16h e contará com a ação “Arte e Humanização”, dos palhaços Giba Rizzo e Varetta, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda).

No evento, os artistas estabelecerão um jogo com o público em geral, levando arte e humanização e resgatando as mais variadas brincadeiras tradicionais. Para participar, basta comparecer no Parque Edmundo Zanoni, às 14h. A ação tem como objetivo proporcionar diversas atividades culturais direcionadas às crianças e toda a família.

A Arte de Incluir

Múltipla e plural, a arte é capaz de nos proporcionar a sensação de pertencimento, tornando-se uma poderosa ferramenta de inclusão social. Em parceria com o projeto “Fazendo Arte, Fazendo Parte”, a Prefeitura de Atibaia promoverá neste domingo (20) o 1º Encontro “A Arte de Incluir”, com apresentações artísticas de pessoas com deficiência. O evento acontecerá no Centro Cultural André Carneiro, a partir das 15h, trazendo ao palco participantes do projeto, que trabalha a inclusão de jovens com deficiência intelectual e neurodiversos.

Gratuito, o encontro será aberto a pessoas com deficiência e instituições afins que queiram se apresentar, contando com o apoio das secretarias municipais de Cultura e Assistência e Desenvolvimento Social. Esta, inclusive, providenciará intérpretes do Centro de Intermediação em Libras de Atibaia (CILA) para atender pessoas surdas. As apresentações acontecerão na parte externa do Centro Cultural e seguirão os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Feiras da cidade

A Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, que ocorre aos sábados em Atibaia, contará com uma atração especial: o Sarau da Jandyra, com o tema “Mulher: Bota Tua Voz no Mundo”. Além da apresentação, os visitantes poderão encontrar barracas de artesanato e gastronomia diversa. A feira acontece das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, 564 – Vila Junqueira).

Além dos artesanatos, Atibaia conta com uma feira colorida repleta de variadas flores e plantas produzidas pelos produtores rurais da cidade, que são comercializadas na Praça Santa Helena (próximo à entrada do município pela Rod. Fernão Dias, via Av. Jerônimo de Camargo). Os visitantes da feira podem encontrar desde flores de corte, vasos, arranjos e suculentas até as famosas orquídeas de Atibaia. Os temperos em vasos se apresentam como opção para os adeptos da boa culinária e, entre as vantagens oferecidas, está a comercialização realizada pelo próprio produtor, o que proporciona produtos mais frescos e acessíveis ao consumidor.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia