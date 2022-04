Agenda Atibaia: Edição de Páscoa da Feira do Balneário é o destaque desta semana

Em clima de Páscoa, a edição especial da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia do Balneário Municipal, no sábado (16), é o destaque da Agenda Atibaia desta semana, mas a programação do feriado prolongado ainda conta com uma diversidade de atrações que prometem agradar a todos os públicos.

Feira do Balneário (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A programação do feriado começa com o encerramento da Dobrada Cultural de Atibaia, que chega à última semana de sua 6ª edição com duas apresentações musicais bastante representativas da diversidade artística que marcou o evento. Na sexta-feira (15), às 19h, no Cine Itá Cultural, o show Ventana agrega uma multiplicidade de gêneros musicais como MPB, Rock, Samba e Groove em um repertório de faixas inéditas e autorais, além de algumas releituras de clássicos da música brasileira e mundial, ao som dos violões.

No sábado (16), às 20h, também no Cine Itá Cultural, o Show de Órgão Popular e Convidados oferecerá ao público uma oportunidade de conferir a acústica notável do órgão popular, instrumento musical de som marcante, em uma performance que contará com a participação de convidados especiais.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Na edição especial deste sábado (16), além de estarem decoradas com temas pascais, as barracas de artesanato trarão lindas opções de enfeites e adereços para decorar as comemorações de Páscoa, sem contar a variedade culinária do Boulevard Gastronômico.

Uma ótima opção de passeio para toda a família, a feira sempre promove uma apresentação de música ao vivo e quem vai alegrar a tarde deste sábado com o melhor do sertanejo é o artista Sidney Lima, a partir das 15h.

Missa campal e Vigília de Páscoa

No sábado (16), a missa campal que dará início à Vigília Pascal será celebrada na Praça da Matriz, às 19h30. Na liturgia católica, é quando os fiéis se preparam para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo no Domingo de Páscoa.

Ocupa Atibaia

No Domingo de Páscoa (17) acontece o espetáculo: Tuingo e Bastião – Uma Dupla de Baião. Produzida pela Incubadora de Artistas, a apresentação acontecerá na área externa do Centro Cultural André Carneiro, a partir das 16h. Livre para todos os públicos, o show é uma homenagem a Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros artistas populares, integrando a programação do Ocupa Atibaia, edital de fomento à arte de rua da Incubadora de Artistas. Com apoio da Secretaria de Cultura de Atibaia e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo (via Programa de Ação Cultural – ProAC 2021), o projeto promove, nos meses de abril e maio, a realização de intervenções artísticas em diversos espaços públicos da cidade.

O mural “Ephemeral Graffiti”, obra dos grafiteiros TRUFF TK e Nick Zombie que tem chamado a atenção de quem passa pela Avenida Jerônimo de Camargo, também faz parte da iniciativa, assim como o mural “Morango Especial”, na lateral do Cine Itá Cultural, uma releitura moderna do desenho animado Moranguinho realizada pelos artistas Odé Frasão e Tuka.

Neste fim de semana, mais uma intervenção urbana será iniciada: o projeto “Terrapia”, dos artistas Gilberto Junior e Elton Hipolito. Entre os dias 15 e 17 de abril, a dupla vai grafitar um mural em frente a unidade de Saúde Ana Nery, no Imperial, utilizando tintas artesanais à base de terra produzidas a partir de material coletado na região de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia