Aniversário de 358 anos da cidade é destaque na Agenda Atibaia

Neste sábado, dia 24 de junho, Atibaia completa 358 anos de história, com uma programação cultural diversificada. Confira as atrações dos próximos dias:

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Tem arraiá no Balneário! Neste sábado, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), com comidinhas típicas de Festa Junina.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A música ao vivo ficará por conta de Dão Ferreira e Zezinho, a partir das 15h. As festividades seguem no domingo, 25 de junho, a partir do 12h, com o “Projeto Verão – FlashBack”, até as 17h, com os DJ’s Marcelo Santos, Giuliano Leite, Léo Ramalho e Jilmar Jesus em conjunto com a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia.

Congadas

No dia 24 de junho, os quatro grupos participam da Alvorada às 6h da manhã na Igreja Matriz até o Santo Cruzeiro (Congadas Rosa e Verde); depois tem o desfile cívico (Congadas Rosa, Verde, Azul e Vermelha); e Missa a São João Batista e Procissão (Congadas Rosa, Verde, Azul e Vermelha).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No retorno da procissão à igreja, os congadeiros recebem a benção final e encerram o dia de festejos no altar da Igreja Matriz.

Missas

– 23 de junho – às 19h – Igreja da Matriz – Missa – Tríduo de São João Batista

– 24 de junho – às 16h – Missa Solene em Louvor a São João Batista

– 25 de junho – às 8h e às 10h

Desfile “Meu Bairro, Minha Cidade, Minha Gente”

No sábado, 24 de junho, acontece o tradicional evento cívico, que neste ano destaca o patrimônio cultural da cidade. O desfile “Meu Bairro, Minha Cidade, Minha Gente” começará após o ato cívico, que tem início programado para as 8h, na Avenida da Saudade, 252 – Centro.

Aniversário de 358 anos de Atibaia

Serão diversos shows na Praça da Matriz e na barraca do Fundo Social (instalada no Centro de Convenções), contemplando todos os públicos e gostos, com apresentação de dança, musical de contação de histórias, samba, forró e muito mais.

Arena do Centro de Convenções (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Apresentações culturais e musicais

Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret

Palco principal

23 de junho – 20h – Vitor Kley

24 de junho – 20h – Diogo Nogueira

25 de junho – 19h – Daniel

Palco Barraca do Fundo Social

23 de junho – 18h30 – Samba Jandyras

24 de junho – 18h30 – Kinho Nascimento

25 de junho – 18h – Elas Forrozeando

Palco – Praça Claudino Alves – Matriz

23 de junho

19h – Grupo Raízes de Atibaia

20h30 – Projeto Roza

21h30 – Papel.com

24 de junho

13h – Kinho Nascimento

14h30 – Raízes do Catira

19h – Lucas Fernandes

20h30 – João e Lucas

25 de junho

12h – O Juh

14h – Escola de Dança Lets Dance

15h – Espetáculo Musical de Contação de Histórias “Menino Rio” – Grupo Chuvarada

18h – Banda REDFOX

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia