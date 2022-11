5ª Temporada de Dança é destaque na Agenda Atibaia deste fim de semana

Procurando atrações para o final de semana? Com a Agenda Atibaia, você fica por dentro dos eventos disponíveis para aproveitar toda a cultura, arte e lazer do município! Confira a lista de eventos para esta sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6):

Sexta-feira (4)

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Abertura da Exposição – UNIFAAT

Nesta sexta-feira acontece a abertura da VIII Mostra dos Alunos de Artes Visuais, Fotografia e Pedagogia da UNIFAAT, às 19h30, no Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro) e ficará em exposição até 2 de dezembro deste ano.

Sábado (5)

Exposição “Atibaia, fotografia e memória”

Acontece neste sábado, às 15h, a abertura da Exposição “Atibaia, fotografia e memória”, do Clube Atibaiense de Fotografia, trazendo fotos antigas comparadas com atuais, de ruas, praças e comércios de Atibaia, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro).

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

5ª Temporada de Dança

As oficinas acontecem no sábado (5), no palco e na galeria do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro). Para participar, não é necessário fazer inscrição, basta chegar no local 10 minutos antes do início da aula.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No sábado (5), o Workshop começa às 9h e a Mostra acontece às 18h, ambos no Cine Itá. No palco de sábado haverá Ballet, Dança do ventre, Dança livre e muito mais.

No domingo (6), encerrando a programação, dois projetos ligados à dança selecionados em editais do Programa de Ação Cultural (ProAc) do Governo do Estado de São Paulo trazem “Delírio em Mambembes Contemporâneos”, às 14h, na praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, 28 – Centro), apresentando um diálogo entre as linguagens do balé clássico, das danças populares brasileiras e contemporânea. Já às 18h, o Instituto de Arte Cultura Garatuja lança o vídeo “Contínuo Espacejar”, registro audiovisual dos processos formativos e criativos de artistas da dança de Atibaia, desta vez, no Cine Itá.

1º Torneio Aberto de Tênis de Mesa

O 1º Torneio Aberto de Tênis de Mesa “Nelson Gil de Oliveira”, acontece no sábado, a partir das 8h, na sala multiúso do Ginásio de Esportes Dr. José Aparecido Ferreira Franco, conhecido como Complexo Esportivo do Atibaia Jardim.

(Imagem Ilustrativa de Celestine Ekpenyong por Pixabay)

O evento promovido pela equipe Atibaia Table Tennis, em parceria com a Prefeitura e a ONG Nova Cati, tem inscrições até dia 3, via WhatsApp pelos telefones (11) 9.9946-6305 ou (11) 93291-3038.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Domingo (6)

Caminhada Rosa e Azul

As secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde e Esportes e Lazer realizam a “Caminhada Rosa e Azul”, em prol da prevenção do câncer de mama e de próstata.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação acontecerá no domingo, com saída prevista às 8h, do Complexo Esportivo José Aparecido Ferreira Franco, Atibaia Jardim. No local haverá um ônibus da Secretaria de Saúde adaptado para a realização de exames de papanicolau, além de tendas com medição de pressão, testes de HIV e sífilis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia